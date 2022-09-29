شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة ومكثفة لنجم الشباب قبل مواجهة الفيحاء بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، إلى تدريبات خاصة على هامش مران فريقه، لتجهيزه في المرحلة المقبلة، بعد إصابته الأخيرة.



متعب الحربي يخضع لتدريبات خاصة في الشباب



وشهدت تدريبات فريق الليوث، خضوع اللاعب متعب الحربي لتدريبات خاصة برفقة اختصاصي العلاجي الطبيعي، وذلك بعد أن أكمل فترة التأهيل.

وكان فريق الشباب، استأنف تدريباته الجماعية مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وخاض الفريق بقيادة الإسباني فيسينتي مورينو المدير الفني، تمارين أمس في النادي الصحي، ثم حاضر المدرب الإسباني لاعبيه فنيًا، حيث استعرض عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية عبر الفيديو.



تدريبات لياقة مكثفة في الشباب قبل مواجهة الفيحاء

وقام لاعبو الفريق، بالخضوع إلى تمارين لياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة في الملعب الرديف، قبل أن يؤدوا تمارين فنية منوعة في منتصف الملعب.

وأقام مورينو تقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل أبرزها، بناء الهجمة، تغيير اتجاه اللعب، والضغط على المنافس في ملعبه.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعبين الدوليين، بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي، إذ اكتفوا بتمارين استرجاعية واستشفائية.

ومن المنتظر أن يحل الشباب متصدر ترتيب الدوري، ضيفًا على نظيره الفيحاء، مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.