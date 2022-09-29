شكرا لقرائتكم حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد الإيجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أنه لا حاجة لإرفاق عقد الإيجار الموحد الصادر من منصة إيجار حيث يتم التحقق منه بشكل آلي. إرفاق عقد الإيجار وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار حول سبب اختفاء أيقونة إرفاق عقد الإيجار : في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه. صدور نتائج الأهلية وفي قت سابق أعلن حساب متابعات الخليج 365، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل. وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وجدير بالذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليارات ريال لـ 10.1 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.