شكرا لقرائتكم انتهاء الاستعدادات لمهرجان الإبل بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنهت إدارة مهرجان ومزاد حفر الباطن الثالث استعداداتها لإنطلاق المهرجان يوم الخميس القادم الموافق 2022/10/6 م والذي يقع على طريق الرياض مقابل ميدان الهجن. وفي تصريح لـ “ متابعات الخليج 365 ” ذكر المشرف على المهرجان فرج الثوري أنهم أنهوا جميع التجهيزات لاستقبال المستثمرين والزوار الاسبوع القادم. وأضاف الثوري بأن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعود متابع لكافة الاستعدادات، مقدماً شكره لأمانة حفر الباطن على جهودها في تجهيز موقع المهرجان.