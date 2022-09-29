شكرا لقرائتكم اليوم يتساوى الليل والنهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 تساوي الليل والنهار بطول 12 ساعة لكل منهما. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ستشرق عند الساعة 6:11 صباحًا، وتغرب عند الساعة 6:11 مساءً بالتوقيت المحلي. وبين أنه بعد ذلك ستُقصر ساعات النهار وتزداد ساعات الليل حتى موعد الانقلاب الشتوي في ديسمبر المقبل. ومن ناحية أخرى، أعلنت فلكية جدة في وقت سابق رصد هلال القمر لشهر ربيع الأول 1444 بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الافق الغربي في حال كانت السماء صافية. وأشارت إلى أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.