شكرا لقرائتكم حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 59 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن حساب متابعات الخليج 365، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 59 الخاصة بشهر أكتوبر المقبل. وأشار البرنامج إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وجدير بالذكر أن البرنامج أعلن أن إجمالي الدعم لدفعة شهر سبتمبر بلغ 3.2 مليار ريال لـ 10.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج. الاعتراض على نتائج الأهلية وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية بالتفصيل. وقال البرنامج عبر تويتر إن خطوات تقديم اعتراض على نتائج الأهلية تشمل التالي: – ادخل إلى حسابك واضغط على دراسة الأهلية – من خلال دراسة الأهلية اضغط على أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع – بعد الاطلاع على التنبيه يمكنك تقديم اعتراض وتأكيده