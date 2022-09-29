4 خطوات لتسجيل وحضور الأفراد لملتقى لقاءات المدينة 2022

محمد بن مسعود - الدمام -
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، خطوات عملية تسجيل وحضور الأفراد لأعمال وفعاليات متلقى لقاءات المدينة المنورة من خلال الدخول على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) بواسطة الرابط:
https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/Home.aspx ، والنقر على أيقونة برامجنا، ومن ثم الاختيار من خانة لقاءات ــ (لقاءات المدينة المنورة)، وأخيراً استكمال بيانات الملف المطلوبة واختيار المسار المناسب.
ويأتي إيضاح خطوات عملية التسجيل، انطلاقا من حرص الصندوق على حضور واستفادة أبناء وبنات الوطن من برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين والفرص والشواغر الوظيفية المتاحة من المنشآت المشاركة في الملتقى، بالإضافة إلى الاستفادة من ورش العمل والدورات التي تستهدف تطوير المهارات وإكساب الخبرات اللازمة لسوق العمل.
ويهدف الملتقى، الذي ينظمه الصندوق بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص، إلى الاستثمار في رأس المال البشري والتعريف بالبرامج ومبادرات وخدمات الدعم المقدمة للعملاء والمستفيدين تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.
ويحظى الملتقى، المقرر انعقاده في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات خلال الفترة (5 ـــ 6 أكتوبر المقبل)، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بسوق العمل.
كما يشهد عقد 42 ورشة عمل تدريبية وتطويرية وطرح نماذج مشرقة وقصص نجاح ضمن الأعمال والفعاليات المصاحبة.
وسيصاحب الملتقى، الذي يأتي امتداداً للقاءات احتضنتها مناطق: الرياض، جدة، الدمام، وجازان، مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وقصص النجاح الملهمة، في حين سيتم اطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات الوطن المهارات والقدرات اللازمة.
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