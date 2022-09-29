اخبار دوليه – فريق العمل الفني لمشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون يعقد اجتماعه الـ14

محمد بن مسعود - الدمام - عقد فريق العمل الفني لمشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الرابع عشر، في مقر مكتب الاتصالات المؤمنة لدول مجلس التعاون في مدينة الظهران، خلال الفترة 28-29 سبتمبر 2022م، برئاسة سعادة العميد حمد بن علي الحربي، مدير خدمات عملاء الأمن العام بمركز المعلومات الوطني في المملكة العربية السعودية رئيس وفد المملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة)، وبحضور دول المجلس ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع ألقى الرئيس كلمته الترحيبية والتي تضمنت تحياته وتمنياته لفريق العمل الفني لمشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح، والخروج بالتوصيات التي تحقق الأهداف المرجوة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثامن والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون (المنامة – 14 نوفمبر 2021م)، ومدى العمل على تنفيذها بما يعزز الأمن الخليجي المشترك.