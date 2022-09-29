نائب أمير حائل يتسلّم التقرير السنوي للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وفد البحرين المشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكّد على أهمية جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية

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