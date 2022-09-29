ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي عزز من قوته الشرائية بالأسواق الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - عزز الدينار البحريني قوته الشرائية بالأسواق الدولية وذلك لارتباطه بالدولار الأمريكي، كما أنه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقارنةً بالعملات العالمية انخفظت اسعار شراء البضائع من هذه الدول مقارنة بالعام الماضي، وبينت المؤشرات أن الهند شهدت انخفاض 9.4%، والصين انخفاض 10.3%، الفلبين سجلت انخفاض 13.1%، وكوريا سجلت انخفاض 18.3%، أما الاتحاد الاوروبي فقد سجل انخفاضًا بنسبة 16.8%، وبريطانيا20.9%، وتركيا 52.5%.

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