اخبار الخليج – مجلس إدارة ممتلكات برئاسة وزير المالية يناقش مستجدات الإستراتيجية الاستثمارية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة حرص «ممتلكات» على مواصلة تعزيز مسارات الاستثمارات وتنميتها في مختلف القطاعات بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأعرب معاليه عن الاعتزاز بالثقة التي حظي بها وأعضاء مجلس إدارة «ممتلكات» من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتاً إلى الحرص على تنفيذ توجيهات سموه بدعم الاستثمار في مملكة البحرين بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

كما وجه معاليه الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على دوره الرائد فيما حققته شركة «ممتلكات» من إنجازات وما اضطلعت به من دور خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الشركة.

جاء ذلك لدى ترؤس معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني اجتماع مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، حيث تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومناقشة مستجدات الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة للشركة.

وقد أكد مجلس الإدارة على التزام «ممتلكات» بمواصلة العمل على تعزيز الاستثمار في مملكة البحرين من خلال الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة للشركة، بما يدعم أولويات ومبادرات خطة التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى مواصلة تطبيق مبادئ الإدارة الفعالة للأصول بما يحقق لها النمو المستدام ويعزز مساهمتها في الاقتصاد المحلي.