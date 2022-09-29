قطر تعلن عدم إلزامية لقاح كوفيد للمشجعين في كأس العالم 2022

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أعلنت السلطات القطرية، اليوم الخميس، أن لقاح كوفيد لن يكون إلزاميا للمشجعين الذين سيأتون لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق هذا العام.
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث: “وزارة الصحة قامت بإلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، سواء الحاصلون على اللقاح أو غير المحصّنين وبغض النظر عن بلد المغادرة”.
وأوضحت اللجنة العليا أنه يتعين على زوار دولة قطر من حاملي بطاقة هيّا سواء الحاصلين على لقاح فيروس كورونا أو غير المحصّنين، تقديم شهادة فحص PCR سلبي النتيجة قبل موعد الرحلة بمدة لا تزيد عن 48 ساعة، أو شهادة فحص سريع قبل موعد السفر بـ24 ساعة.
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Source akhbaar24
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