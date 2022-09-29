الغذاء والدواء: 7 تأثيرات صحية عنيفة بسبب «التعرض المزمن للمبيدات»

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن أن “التعرض المزمن” للمبيدات له عدة تأثيرات صحية، مثل اضطرابات الأعصاب والتغيرات الجينية.
ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” إنفوجرافًا توضيحيًا، كشفت فيه عن ماهية مصطلح “التعرض المزمن”، وهو:
التعرض المزمن:
التعرض للمبيدات بجرعات صغيرة على المدى الطويل يسمى “التعرض المزمن” والذي قد يؤدي إلى ظهور بعض الآثار الصحية ومنها:
1 ـ السمية للجنين.
2 ـ التغيرات الجينية.
3 ـ اضطرابات الأعصاب.
4 ـ العيوب الخلقية في الأجنة.
5 ـ بعض المشاكل الصحية في الدم.
6 ـ الغدد الصماء والكبد والكلى.
7 ـ ظهور بعض الأورام الحميدة أو المسرطنة.
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Source almnatiq
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