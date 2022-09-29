أدبي الطائف يقيم الأمسية الشعرية الـ14 ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي

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أقام نادي الطائف الأدبي الثقافي أمس، الأمسية الشعرية الرابعة عشر، وذلك ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022 ، بمشاركة كل من الشعراء، محمد خيري وعمار البلقاسي وطارق الطاهر.

وتنوعت النصوص شعرية ما بين عاطفية ونصوص حرة, عقب ذلك بدأت المداخلات من الحضور, مشيدين بالمستوى الشعري والفني للمشاركين.

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Source almnatiq

