الجامعة الإسلامية تنظم الملتقى التربوي “القيم الرقمية بين التأصيل والتطوير”

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المناطق_المدينة المنورة
نظّمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم الملتقى التربوي الثالث “القيم الرقمية بين التأصيل والتطوير” بكلية الدعوة وأصول الدين، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في الجامعة.
ويهدف الملتقى إلى بيان الجانب التأصيلي للقيم الرقمية والتعرّف على أدوار وسائط التربية المختلفة في غرس القيم الرقمية وتطويرها، وتأثير التقنية في منظومة القيم الرقمية وتطويرها وإبراز الصور المستجدة للقيم الرقمية والتعرف على دور المناهج الدراسية في بناء وتعزيز القيم الرقمية.
كما ناقش الملتقى القيم الرقمية وبناءها في ضوء مصادر التربية الإسلامية، و دور الأسرة والمدرسة في بناء القيم الرقمية وتطويرها، وتأثير التقنية في منظومة القيم الرقمية والمناهج الدراسية ودورها في بناء القيم الرقمية وتطويرها، ومستقبل القيم الرقمية في عصر مستحدثات التقنية.
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Source almnatiq
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