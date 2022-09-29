دوري المدارس لكرة القدم بنات يعلن روزنامة الموسم الرياضي 2022

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كشف دوري المدارس، عن روزنامة الموسم الرياضي (2022-2023) لكرة قدم البنات، والذي يضم 3 بطولات (عامة – مناطق – نخبة).
وأعلن الدوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مواعيد بطولاته الثلاث، حيث ستبدأ الأولى العامة في 2 أكتوبر المقبل وتنتهي 25 من نفس الشهر.
وتنطلق بطولة المناطق الثانية في يوم 26 أكتوبر المقبل، وتنتهي بتاريخ 7 نوفمبر، على أن تكون بطولة المملكة للنخبة الثالثة والأخيرة في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر.
وشهد دوري المدارس تسجيل أكثر من 46 ألف لاعبة، و 3,706 مدربة لـ4,678 فريق، ولجنة تحكيم تضم 413 سيدة، بمشاركة 1,906 مدرسة.
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Source akhbaar24
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