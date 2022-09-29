الكويت تدين بشدة الاستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني لعدة مناطق في إقليم كردستان بالعراق

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المناطق_دولي
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني لعدة مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تعد سافر على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق ، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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Source almnatiq
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