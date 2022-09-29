“الجبيل الصناعية” توقع اتفاقيات استثمارية لإنشاء مصنعين بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال

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وقعت الهيئة الملكية بالجبيل، ممثلة بشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين)، اتفاقيات استثمارية لإنشاء مصنعين بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال.
وأوضحت الهيئة أن الشركة وقعت اتفاقيتين استثماريتين مشروطة مع شركة إينيوس أوروبا لمشروع أوليغومرر، لإنشاء وتشغيل مصنع إنتاج اللينير ألفا أوليفين والبولي ألفا أوليفين ومشتقات هيدروكربونية بقيمة 3,75 مليار ريال، بمنطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل الصناعية.
كما وقعت العقد الثاني مع شركة إينيوس أوروبا “مشروع النترايل”، لإنشاء وتشغيل مصنع إنتاج مواد الاكريلونترايل والاسيتونترايل وسيانيد الهيدروجين وسيانيد الصوديوم برأس مال يقدر بـ 3.75 مليار ريال في المنطقة ذاتها.
وأكد العضو المنتدب للشركة، أحمد البلوي، أن هذه الاستثمارات تعد خطوة ضمن استراتيجية المملكة الصناعية لاستقطاب الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة لرفع نسبة المحتوى المحلي في هذه الصناعات.
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Source akhbaar24
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