أمانة نجران تزيل 54611 طناً من النفايات

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المناطق_نجران
أزالت أمانة منطقة نجران 54611 طناً من النفايات خلال النصف الأول من عام 2022، شملت في معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة والإصحاح البيئي بالمنطقة.
وأكد وكيل الأمين للخدمات المهندس منصور همام، أن فرق النظافة التابعة لها تعمل على مدار الساعة لنقل النفايات والتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها، وبناء على خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في كافة أرجاء المدينة والمنطقة.
ودعت أمانة نجران الجميع إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات الصحة البيئية من خلال تقليل نسبة النفايات الصادرة من المنازل، إلى جانب الالتزام بإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة، لتسهيل عملية نقلها والتخلص منها بالطرق النظامية وفق إستراتيجية إدارة النفايات المحددة.
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Source almnatiq
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