شكرا لقرائتكم خبر عن أول رسالة من نجم الهلال إلى الجماهير بعد تمديد تعاقده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على تجديد عقده مع فريقه، وإعلان استمراره بين صفوفه فترة أخرى.



الهلال يعلن تجديد عقد عبدالله المعيوف واستمراره مع الفريق



وكان الهلال برئاسة فهد بن نافل، أعلن خلال الساعات القليلة الماضية، عن تمديد عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق، حتى عام 2024.

وجدد عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال، عقده مع الزعيم حتى عام 2024، بعدما حصل على جائزة أفضل حارس في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال شهر سبتمبر الجاري.

أول رسائل المعيوف بعد تجديد عقده مع الهلال

وكتب المعيوف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الأربعاء قائلًا: "أسعد الله مساءكم بكل خير، الحمد لله دائمًا وأبدًا، أولًا تم تجديد عقدي مع الفريق وإن شاء الله تكون سنين بطولات وأفراح لكم يا زعماء".

وأضاف حارس مرمى الهلال عبر حسابه "ثانيًا بشأن حصولي على أفضل حارس في شهر سبتمبر، القادم أجمل إن شاء الله".

وكان المعيوف انضم إلى صفوف الهلال قادمًا من أهلي جدة في صيف 2016، بعقد يمتد حتى صيف العام المقبل، قبل أن يجدد عقده اليوم لموسمين إضافيين.

ونجح المعيوف في حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات مع الهلال، كما نال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مناسبتين، ومثلهما للسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

ويغيب المعيوف عن صفوف المنتخب السعودي في الوقت الحالي، بسبب رفض هيرفي رينارد المدير الفني، عودته بعدما قرر اعتزاله اللعب الدولي في وقت سابق.