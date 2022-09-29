شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق المعيوف عقب تجديد عقده مع الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي الهلال السعودي في تجديد عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق حتى عام 2024 في ظل سعي الإدارة لفرض الاستقرار داخل صفوف الفريق ومساعدة اللاعبين على التركيز والمنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

ومن جانبه علق المعيوف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق الأزرق كما علق على حصوله على جائزة أفضل حارس في دوري روشن السعودي خلال شهر سبمتبر الجاري.

تصريحات المعيوف بعد تجديد عقده مع الهلال

وكتب المعيوف على صفحته الشخصية على موقع "تويتر":"أسعد الله مساءكم بكل خير. الحمد لله دائما وأبدا، أولا تم تجديد عقدي مع الفريق وإن شاء الله تكون سنين بطولات وأفراح لكم يا زعماء".

المعيوف يعلق على حصوله على جئزة أفضل حارس في شهر سبتمبر بالدوري السعودي

وعن تتويجه بأفضل حارس في الدوري السعودي قال:"ثانيا (بشأن) حصولي على أفضل حارس في شهر سبتمبر، القادم أجمل إن شاء الله".

يذكر أن المعيوف قد انضم لصفوف فريق الهلال السعودي قادما من أهلي جدة في صيف 2016 ليستمر مع الفريق حتى الصيف العام المقبل إلا أنه جدد تعاقده لتستمر رحلته مع الفريق حتى 2024.