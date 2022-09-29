شكرا لقرائتكم البرجس: العمل بالكهرباء لمن يبحث عن زيادة دخله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نصح برجس حمود البرجس، الاقتصادي ومستشار سابق بالتخطيط الاستراتيجي في أرامكو، الطلبة الجامعيين ولمن يبحث عن زيادة دخله بالعمل في الكهرباء وما يخصها من تصليح الأعمال المنزلية. وأشار البرجس، إلى أن تكلفة العاملين بالكهرباء تصل من 200 إلى 300 ريال في ساعتين فقط دون المشتريات. وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “ندفع فلوس كثيرة للكهربائي الأعمال منزلية ودينامو الخزان وأيضا لتنظيف وإصلاح المكيفات ونظام كاميرات المنزل، ندفع تقريبا لأي عمل منهم ٢٠٠-٣٠٠ ريال على شغل ساعتين.. هذا فقط لتكلفة العامل وليس للمشتريات”. وأضاف البرجس: “هذا المجال مصدر زيادة دخل للطلبة الجامعيين ولمن يبحث عن زيادة دخل لتغطية مصاريفه”.

تعليقات المتابعين

على الصعيد الشخصي لي ما يقارب 7 سنوات لم ادخل سباك ولا كهربائي لبيتي كل أعمال الصيانة أقوم بها بنفسي وبعدة متوفرة لدي وأجد المتعة أثناء القيام بذلك”، وكتب ياسر الحربي: “دخلها ممتاز ولكن لا تناسب الطالب لأنها تحتاج تدريب أقل شي سنة إلى سنتين يكفي ضغط الجامعة”.

من لديه رغبة جادة في زيادة دخله سيجد ١٠٠ طريقة ولكن الأمر الذي يحتاج توعية من وجهة نظري هو أن ننشر ثقافة الاستثمار في النفس ونجعل الشباب يعلمون أن كل ريال يدفعونه في تطوير معارفهم ومهاراتهم سيعود عليهم بأضعاف مضاعفة المعلومات الخاصة والأسرار لأي مهارة لها قيمة”.

وتفاعل العديد من المتابعين على التغريدة وأبدوا رأيهم حيث كتب نسناس العتيبي: “وكتب محمد بن عبيد:”