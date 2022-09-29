أمين غرفة مكة المكرمة يلتقي وفداً تجارياً مصرياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

التقى أمين الغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أمس، وفداً تجارياً مصرياً برئاسة الوزير المفوض التجاري بالقنصلية المصرية بجدة أسامة باشا، لبحث إمكانية تنظيم معارض للتبادل التجاري الذي يجمع الشركات المنتجة والمصدرة مع التجار والمستثمرين السعوديين.

وأكد معتوق أن العلاقات التجارية بين قطاع الأعمال في مكة المكرمة وجمهورية مصر العربية تسير في تطوّر مضطرد، مبيناً أن هذه العلاقات تشهد اتساعاً في أبعادها شاملة الجوانب الاقتصادية والتجارية.

من جهته، ثمّن الوزير المفوض دور غرفة مكة المكرمة في فتح المجالات أمام قطاع الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية يمتلك قاعدة بيانات عالية المصداقية.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي للمجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية تميم الضاوي، أن نسبة النمو في المؤشرات بين البلدين وصلت إلى 20% وتخطت حاجز الـ 350 مليون دولار، مؤكداً حرص المجلس على التواصل مع المستثمر السعودي خاصة عبر المعارض المتخصصة، متناولاً آلية الانضمام إلى القوائم البيضاء للشركات المصرية، مبيناً أن هناك اشتراطات يضعها المجلس على المصانع لضمان سلامة المنتجات والأغذية المصرية.