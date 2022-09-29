اخبار الخليج – البحرين تشارك في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية الثالث والأربعين

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور خالد فهد العلوي وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض يومي 27 و 28 سبتمبر 2022.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الاجتماع سعادة الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العقيل، مدير عام الادارة العامة للدفاع عن الصادرات بالهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بأعضاء اللجنة، مؤكداً على دور اللجنة في تحقيق أهداف دول مجلس التعاون الاقتصادية والتي من أهمها دعم الصناعة الخليجية.

من جانبه استعرض المدير العام لمكتب الأمانة الفنية، فيصل بن عبدالله المهيدب، جدول الأعمال مؤكداً أهمية الموضوعات المعروضة أمام اللجنة.

وناقشت اللجنة الدائمة عدداً من المواضيع الهامة التي تهدف لحماية الصناعة الخليجية في عددٍ من القطاعات كآليتي مكافحة التحايل ورد الرسوم، كما اطلعت على تقرير حول مستجدات متابعة التدابير بالإضافة الى مستجدات طلبات شكاوى الصناعة الخليجية إلى جانب مستجدات القضايا العكسية والتحقيقات.