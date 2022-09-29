اخبار الخليج – رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية يجتمع مع عدد من مدراء الإدارات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة السيد أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية، مع سعادة السفير لينا الحديد، مدير الدائرة العربية والشرق أوسطية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها للأردن.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وبحث سبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك والتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية.

كما اجتمع سعادة السيد أحمد محمد الطريفي مع عدد من مدراء الإدارات بالوزارة، تم خلالها بحث سبل التعاون الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومتابعة آلية العمل، وزيادة تفعيل العمل المشترك وتكثيف التواصل لتعميق العمل السياسي والدبلوماسي بين وزارتي البلدين الشقيقين.