اخبار الخليج –  وزير الخارجية يجتمع مع وزير التحول الرقمي في اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في طوكيو اليوم، مع معالي السيد كونو تارو، وزير التحول الرقمي في اليابان.

وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين واليابان في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والتحول الرقمي، وتحقيق الاستفادة المثلى منها للارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها ودعم أهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع، سعادة السيد أحمد محمد الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى اليابان.