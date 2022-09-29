اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في طوكيو اليوم، مع معالي السيد يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان.
وجرى خلال الاجتماع، بحث مسار علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين واليابان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، وفرص التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما جرى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع، سعادة السيد أحمد محمد الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى اليابان.
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