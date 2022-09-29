شكرا لقرائتكم خبر عن رودي جارسيا يتخذ قرار هام في النصر بسبب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اتخذ قرار هام بشأن تشكيل الفريق ضد اتحاد جدة بالدوري.



موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة بدوري روشن

ومن المنتظر أن يستضيف العالمي نظيره العميد، يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويواصل النصر تدريباته اليوم الخميس على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي بمشاركة اللاعبين الدوليين عقب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وينضم نجوم المنتخب السعودي اليوم للفريق بجانب الإيفواري جيسيلان كونان لتدريبات الفريق، بعد أن سبقهم المهاجم الكاميروني فينسينت أبوبكر، عقب فراغهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

أوسبينا يتسبب في تأخير خطة جارسيا للكلاسيكو



وتابعت: "رودي جارسيا مدرب النصر، فضل تأخير وضع التشكيل النهائي ورسم خطة مواجهة الكلاسيكو ضد الاتحاد، لحين عودة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي سينضم لتدريبات فريقه غدٍ الجمعة، قبل المواجهة بنحو 48 ساعة".

وأضافت: "الفريق استأنف تدريباته أمس بحصتين تدريبيتين، صباحية ومسائية، حيث احتضنت صالة الحديد التدريب الصباحي، فيما جرى المران المسائي على ملعب النادي، وغلب الطابع التكتيكي على تمارين الحصة المسائية".

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وحيدة.