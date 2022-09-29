شكرا لقرائتكم 45 ريالًا تأمين الفرد في 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد مدير برنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف، أنه تم وضع مستهدف طموح حتى يصل خلال 2025 إلى 45 ريالاً للفرد. تأمين الفرد وأضاف “الشريف”، في كلمته خلال مشاركته في ندوة التأمين السعودي، أنه بالإضافة إلى ذلك تم استهداف حصة التأمين الطبي ليصل إلى 45 % بعدما كانت 33% في عام 2019، بالإضافة إلى وصول نسبة تغطية المركبات في المملكة إلى 77% في عام 2025، بينما كان خط الإنتاج في 2019 تقريبًا 40%، وكان هذا من أقل الأرقام العالمية بشكل كبير. ونوه مدير برنامج تطوير القطاع المالي، إلى أن جميع هذه المستهدفات لها دور في إدارة المخاطر وتمكين المستفيدين من أمور الادخار وغيرها، أو من الأمور التي بها مخاطر مثل تأمين المركبات والحماية.