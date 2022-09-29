شكرا لقرائتكم التعليم تلغي اختبارات الفترتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت وزارة التعليم إلغاء اختبارات الفترتين التي كانت مقررة مسبقًا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ. وطالبت الوزارة كافة المدارس، بضرورة إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لأعمال السنة للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى الصف السادس وللمرحلتين المتوسطة والثانوية، اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام، على أن تجرى خلال الحصص اليومية المعتادة دون أن يكون هناك إخلال بالجدول الدراسي. ويُشار إلى أن اختبار منتصف الفصل يتكون من 20 درجة على أن تضاف إليها درجات المهمات الأدائية والأعمال والمشاريع.