حركة طالبان تطلق النار في الهواء لتفريق تجمع نساء داعمات لمظاهرات إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
أطلق عناصر من حركة طالبان النار في الهواء اليوم الخميس لتفريق تجمع لنساء افغانيات نُظّم أمام السفارة الإيرانية في كابول، دعمًا للإيرانيات اللواتي يتظاهرنَ في بلادهن منذ أيام.
وتظاهرت نحو 25 امرأة لمدة 15 دقيقة على الطريق مقابل السفارة الإيرانية وهتفنَ “نساء، حياة، حرية”، قبل أن تفرقهنّ طلقات نارية في الهواء أطلقها عناصر طالبان.
وهتفت المتظاهرات بشعارات بينها “إيران تنتفض، الآن جاء دورنا” و “من كابول إلى إيران، قولوا لا للدكتاتورية”.
وكنّ يحملنَ لافتات كتبنَ عليها شعارات، قبل أن ينتزعها عناصر طالبان من أياديهنّ، كما أمرت العناصر الصحافيين بحذف الصور ومقاطع الفيديو التي التقطوها خلال التجمع.
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