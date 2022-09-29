محمد بن مسعود - الدمام - أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على أهمية تضافر وتكاتف جهود كافة المؤسسات المعنية في الدول العربية من أجل النهوض بواقع كبار السن وحل مشكلاتهم وتوفير جميع أشكال الرعاية لهم وفي مقدمتها تطوير أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية الخاصة به.
جاء ذلك خلال كلمته، في المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في الفترة 28-29 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن البرلمان العربي في إطار خطة عمله الجديدة يعمل على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي حول موضوع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بحيث يتم الاعتماد في إعداده على أفضل التجارب العربية والإقليمية والدولية، ليكون مرجعاً استرشادياً للدول العربية في هذا الشأن، معتبراً أن هذا المؤتمر يشكل فرصة نحو تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد في عالمنا العربي، على المستويين المؤسسي والاجتماعي، فضلاً عن تبادل الخبرات والرؤى بشأن كافة القضايا التي تؤثر على مرونة وكفاية واستدامة أنظمة المعاشات التقاعدية العامة والخاصة وبنيتها التحتية في دولنا العربية.
وأكد رئيس البرلمان العربي على الدور الكبير للبرلمانيين كونهم يأتون في طليعة المعنيين بهذا الأمر، وذلك من خلال إقرار التشريعات التي تُقَنِن وتضمن حقوق كبار السن في الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحية، وتنظم الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة والمجتمع، فيما يتعلق بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، ليتم ترجمة هذه التشريعات ضمن برامج واضحة ومحددة، وتضمينها في السياسات العامة للدولة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها، على نحو يضمن لأصحاب الفئة العمرية وتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – رئيس البرلمان العربي: البرلمان العربي يعمل على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.