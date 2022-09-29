اخبار الخليج – هيئة جودة التعليم والتدريب تدشن خدمة التدريب الإلكتروني على مراجعات أداء المدارس الحكومية والخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت هيئة جودة التعليم والتدريب – ممثلة في إدارتي مراجعة أداء المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ورياض الأطفال، على موقعها الإلكتروني – «خدمة التدريب الإلكتروني»، الموجهة للقائمين على العملية التعليمية في مدارس مملكة البحرين، وجميع المهتمين بالشأن التربوي.

وفي هذا الشأن، قال مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية الدكتور خالد الباكر: «إن الهيئة – منذ إنشائها – وهي تسعى إلى تعزيز التواصل مع شركائها الإستراتيجيين في العملية التعليمية بكافة الطرق التي تضمن أداء مهامها من المراجعات والتقييم، والتدريب، وتبادل للمعلومات بكل شفافية وسهولة، ولذلك فقد استحدثت «خدمة التدريب الإلكتروني»، والتي تقدم من خلالها كافة المعلومات التي تسهم في بناء الكفاءات ورفع مستوى الاستعداد للمراجعات، إضافة إلى نشر الوعي بعملياتها والمهام الموكلة إليها مع شركائها، وكافة المعنيين بالعملية التعليمية في مملكة البحرين».

هذا، وتستهدف «خدمة التدريب الإلكتروني» التي تنفذها الهيئة – بالدرجة الأولى لـ « جميع منتسبي المدارس الحكومية والخاصة»، حيث يشتمل المحتوى الإلكتروني على وحدة التعريف بإطار مراجعة أداء المدارس وشرح مجالاته ومعاييره، والأنشطة الخاصة بالتدريب على ملء استمارة التقييم الذاتي، ويتضمن عددًا من الصور التوضيحية والوسائل الصوتية والمرئية التي تساهم في نشر الوعي بمحتوى إطار المراجعة.

هذا، ويأتي تدشين هيئة جودة التعليم والتدريب لخدمة التدريب الإلكتروني ضمن خطة مشروعات الهيئة للتحول الرقمي وأتمتة عملياتها وخدماتها، دعمًا للطلبة وكافة المعنيين بالعملية التعليمية.