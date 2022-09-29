”إنستجرام” : حظر الصور العارية لحماية المستخدمين خلال أسابيع

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يطوّر “إنستجرام” أداة يمكنها حظر الصور العارية غير المرغوب فيها المرسلة في رسالة مباشرة (DM)، كما أكد متحدث باسم الشركة الأم Meta.

ويقال إن الميزة ستعمل من خلال اكتشاف صورة عارية وتغطيتها، قبل إعطاء المستخدم خيار فتحها أم لا.

ومن المقرر إصدار مزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة، لكن “إنستجرام” تدعي أنها لن تتمكن من عرض الصور الفعلية أو مشاركتها مع جهات خارجية.

وتم تأكيد ذلك من قبل ليز فرنانديز، مديرة اتصالات منتجات Meta، التي قالت إنه سيساعد المستخدمين على حماية أنفسهم من الصور العارية بالإضافة إلى الرسائل غير المرغوب فيها الأخرى.

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Source almnatiq

