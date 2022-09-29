تصادم بين طائرتين في مطار هيثرو.. ولا إصابات

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية، اليوم (الخميس)، وقوع حادث تصادم بين إحدى الطائرات التابعة لها، وطائرة أيسلندية، في مطار هيثرو بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأكدت شركة الطيران الكورية الجنوبية، عدم وقوع أية إصابات بسبب الحادث، الذي وصفته بـ ” البسيط”.

وأوضحت الخطوط الكورية الجنوبية، أنه خلال عملية نقل طائرة الخطوط الجوية الكورية كي إي 908 إلى المدرج، لامس الجناح الأيسر للطائرة دفة ذيل طائرة طيران أيسلندا إف آي 454.

وبدأت سلطات الطيران المدني البريطانية التحقيق لتحديد سبب وقوع الحادث، والأضرار التي لحقت بالطائرتين.



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Source akhbaar24

