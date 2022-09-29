أمانة الرياض ترصد مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال أغسطس

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المناطق_الرياض

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال شهر أغسطس المنتهي؛ بهدف تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين.

وتضمّنت مؤشرات أداء شهر أغسطس الماضي، مؤشر أداء أعمال الحفريات بمدينة الرياض خلال الشهر، وتصدّرت شركة المياه الوطنية الجهات الأعلى إصدارًا للرخص بـ32.760 رخصة، فيما تذيلت القائمة شركة زين بـ19 رخصة فقط.

وبلغت رخص الحفريات خلال أغسطس 9.9 ألف رخصة، فيما كان إجمالي الرخص خلال العام 67.9 ألف رخصة في 2022.

وحول عدد المخالفات في شهر أغسطس، تصدّر مركز مشاريع مدينة الرياض “الهيئة الملكية” عدد المخالفات لكل متر طولي من أعمال الحفريات بـ6.75.

وبلغت نسبة معالجة الشكاوى عامة في أمانة المنطقة 97.51% من إجمالي 2.1666 بلاغًا، جاء اتحاد اتصالات “موبايلي” في مقدمتها بنسبة معالجة 100%، تلتها الاتصالات السعودية 96.28%، ثم وزارة النقل 60.28 % وحلت شركة الاتصالات المتكاملة في ذيل القائمة بنسبة 20%.

وضمن قائمة أكثر الجهات مخالفةً في جودة تنفيذ الحفريات جاءت المياه الوطنية في الصدارة بنسبة 0.09 وأقلها الأمانة 0.02.

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Source almnatiq

