متدربين العلاقات العامة بمنطقة تبوك 

︎

.



قدمت وزارة السياحة العديد من البرامج التدريبة ، في صناعة السياحة وتطوير مهارات أبناء وبنات الوطن ضمن عدة برامج منها :

العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات السياحية وبرامج الفندقة والتسويق وغيرها في مجال السياحة .

وتمكن المتدربين بإجتياز دورة العلاقات العامة والتي عقدت في فندق سويس إن بمنطقة تبوك ، موجهين الشكر إلى قادة الوطن حفظهم الله ، وإلى معالي وزير السياحة و منسوبي الوزارة على جهودهم المبذولة لتنمية مهارات المتدربين بمهارات توضح قدراتهم لتحقيق رؤية المملكة 2030.

كما وجهه المتدربين شكرهم أيضاً للإستاذ / يوسف فواد محمد المقابله.

و إلى إدارة الفندق ومنسوبيه لإنجاح الدورة التدريبية متمنين لأبناء وبنات هذا الوطن التوفيق في خدمة دينهم ووطنهم.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

