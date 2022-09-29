متدربين العلاقات العامة بمنطقة تبوك 

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قدمت وزارة السياحة العديد من البرامج التدريبة ، في صناعة السياحة وتطوير مهارات أبناء وبنات الوطن ضمن عدة برامج منها :
العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات السياحية وبرامج الفندقة والتسويق وغيرها في مجال السياحة .
وتمكن المتدربين بإجتياز دورة العلاقات العامة والتي عقدت في فندق سويس إن بمنطقة تبوك ، موجهين الشكر إلى قادة الوطن حفظهم الله ، وإلى معالي وزير السياحة و منسوبي الوزارة على جهودهم المبذولة لتنمية مهارات المتدربين بمهارات توضح قدراتهم لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما وجهه المتدربين شكرهم أيضاً للإستاذ / يوسف فواد محمد المقابله.
و إلى إدارة الفندق ومنسوبيه لإنجاح الدورة التدريبية متمنين لأبناء وبنات هذا الوطن التوفيق في خدمة دينهم ووطنهم.
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