لتطوير الكوادر القضائية.. “ديوان المظالم” يوقع مذكرة تفاهم مع واحدة من أعرق الجامعات العالمية

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وقع رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف مذكرة تفاهم بين الديوان وواحدة من أعرق الجامعات العالمية في مجال القانون والإدارة.

وقال ديوان المظالم إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية؛ تضمنت مجموعة من البنود في مجال تدريب وتطوير الكوادر القضائية والإدارية وتبادل الخبرات والأبحاث في المجالات الإدارية والتنظيمية، بما يتيح الاستفادة من خبرات الجامعة.

من جهة أخرى، أشار الدكتور خالد اليوسف إلى ما حقّقه الديوان في مجال التحول الرقمي الكامل لجميع إجراءات التقاضي في محاكمه في ظل الدعم اللامحدود من القيادة.

واستعرض في ندوة نظمتها الجامعة بعنوان “أوجه التعاضد بين ديوان المظالم وكلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريسيرف”؛ تجربة ديوان المظالم والقضاء الإداري في رقمنة التقاضي؛ بهدف تجويد أحكامه وتسريع إجراءاته والاستفادة من تبادل العلاقات التشاركية مع منظمات العلم والقانون حول العالم وما لذلك من مردود في تطوير الكوادر والأنظمة إداريًا وقضائيًا.





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Source akhbaar24

