- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
︎
.
وقع رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف مذكرة تفاهم بين الديوان وواحدة من أعرق الجامعات العالمية في مجال القانون والإدارة.
وقال ديوان المظالم إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية؛ تضمنت مجموعة من البنود في مجال تدريب وتطوير الكوادر القضائية والإدارية وتبادل الخبرات والأبحاث في المجالات الإدارية والتنظيمية، بما يتيح الاستفادة من خبرات الجامعة.
من جهة أخرى، أشار الدكتور خالد اليوسف إلى ما حقّقه الديوان في مجال التحول الرقمي الكامل لجميع إجراءات التقاضي في محاكمه في ظل الدعم اللامحدود من القيادة.
واستعرض في ندوة نظمتها الجامعة بعنوان “أوجه التعاضد بين ديوان المظالم وكلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريسيرف”؛ تجربة ديوان المظالم والقضاء الإداري في رقمنة التقاضي؛ بهدف تجويد أحكامه وتسريع إجراءاته والاستفادة من تبادل العلاقات التشاركية مع منظمات العلم والقانون حول العالم وما لذلك من مردود في تطوير الكوادر والأنظمة إداريًا وقضائيًا.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر لتطوير الكوادر القضائية.. “ديوان المظالم” يوقع مذكرة تفاهم مع واحدة من أعرق الجامعات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.