مصرع 19 مغربيًا احتسوا خمورًا فاسدة

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لقي 19 مغربيًا بمدينة القصر الكبير مصرعهم، وأصيب آخرون بالتسمم جراء تناولهم خمورًا فاسدة أودت على الفور بحياتهم.

وذكرت صحف مغربية أن النيابة العامة أمرت أمس (الأربعاء) بتشريح جثث ضحايا الكحول القاتل بالقصر الكبير؛ والذين بلغ عددهم 19 ضحية، وذلك عقب تسجيل وفيات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مادة كحولية مضرة بالصحة العامة تسببت في وفاتهم على مراحل متفرقة.

وكشفت مصادر أمنية أن الشرطة أوقفت شخصا يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها، مع ضبط 49 لترا من المواد الكحولية المهربة التي يشتبه في تسببها بوفاة الضحايا.

وأكدت السلطات الصحية المحلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 19 شخصا، فيما غادرت حالات أخرى غرفة الإنعاش، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 35 إلى 50 عامًا.



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Source akhbaar24

