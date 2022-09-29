صحة المدينة المنورة تنفّذ 135 جولة رقابية على المستشفيات والمجمّعات والمراكز الطبية

︎ . المناطق- المدينة المنورة نفّذت صحة المدينة المنورة 135 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز والمجمعات الطبية خلال الأسبوع الماضي, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية. وشملت الجولات الرقابية 71 زيارة تفتيشية على المستشفيات, و 28 زيارة على الصيدليات, و 18 زيارة للمجمعات التجارية, إضافة إلى 13 جولة تفتيش على مراكز البصريات, وزيارة تفتيش واحدة على مركز لغسيل الكلى ، و 4 زيارات مماثلة لمراكز العلاج الطبيعي للتأكد من تطبيق تعليمات واشتراطات وزارة الصحة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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