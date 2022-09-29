اخبار دوليه – مقتل ثلاثة وفقدان 15 آخرين في انهيار جسر بالبرازيل

محمد بن مسعود - الدمام - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم واعتُبر ما يصل إلى 15 في عداد المفقودين بعد انهيار جسر في ولاية أمازوناس شمال البرازيل.
وقالت إدارة الإطفاء في الولاية، إن الجسر انهار على طريق سريع في مدينة كاريرو، على بعد حوالي 100 كيلومتر من ماناوس عاصمة الولاية.
وأضافت أن 14 أصيبوا في الانهيار الذي حدث أثناء عبور بعض المركبات للجسر، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود قولهم بأن تصدعًا بالجسر تسبب في حالة من التكدس عليه قبل انهياره.
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