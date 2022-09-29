خبير فلك : بَقِيَ 15 يومًا على الوسم.. هذه أبرز مميزاته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه بقي 15 يومًا على الوسم؛ لافتًا إلى أن يوم الأربعاء 12 أكتوبر- 16 ربيع الأول، هو أول الوسم وهو أروع وأنعم وأجمل فصول السنة على الإطلاق، ونجومه من النجوم الاستدلالية التي اهتم بها العرب قديمًا والعامة الآن.

وأوضح أن للشمس والقمر والنجوم قصة مع الإنسان بدأت بالتقديس وصولًا للاستلال.

وأضاف الزعاق أن الإنسان القديم كان يقدس الشمس والقمر والنجوم، ثم أصبح يستخدمها للاستدلال، ومن الأسماء التي أسمى بها العرب القمر “ود”؛ مشيرًا إلى أن الشمس ترمز لدى العرب إلى القوة والانتشار.

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وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن القمر عند العرب له دلالة على الجمال؛ بينما تُعرف النجوم بعلو وارتفاع المكانة، واستشهد الشعراء العرب بذلك في قصائدهم.