محلل طقس يتوقع : أجواء حارة نهاراً من اليوم وحتى السبت على معظم المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن الحالة الجوية المتوقعة خلال إجازة نهاية الأسبوع على معظم مناطق المملكة.

وقال عبدالعزيز الحصيني:”حسب المراصد متوقع إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس 3 ربيع أول للسبت 5 ربيع الأول، أجواء حارة نهارا لطيفة فجراً على معظم المملكة والخليج”.

وأشار إلى أجواء حارة جدا نهاراً على أجزاء من سواحل مكة والمدينة وتبوك ولكن أقل من الأيام الماضية أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة.

ولفت:”من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية خاصة الجمعة والسبت تمتد الأمطار على أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن”، مضيفا:”الرياح على الوسطى والشرقية والشمالية من خفيفة إلى متوسطة قد تحرك الرمال الخميس على الشرقية”.

وتابع:”الرياح على الغربية رياح من متوسطة لشبه قوية خاصة السواحل الشمالية”.