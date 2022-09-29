شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ياسين بونو بعد تحقيق جائزة مرموقة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إشبيلية الإسباني، على حصوله على جائزة زامورا للمرة الأولى في تاريخه كأفضل حارس في الدوري الإسباني، عن الموسم الماضي 2021-22.

وأكد بونو، على سعادته البالغة بهذه الجائزة، خاصةً أنها الأولى أيضًا التي يحصل عليها أي حارس في تاريخ النادي الأندلسي.



بونو يتوج بجائزة زامورا للمرة الأولى في تاريخه

وكانت شباك الحارس المغربي استقبلت 24 هدفًا في 31 مباراة دافع فيها عن عرين إشبيلية، بينما حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

واستطاع حارس مرمى المنتخب المغربي أن يتفوق على الثنائي السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، اللذين فازا من قبل بهذه الجائزة 8 مرات في آخر 9 سنوات بواقع 5 للحارس السلوفيني و4 للبلجيكي.

وقال بونو في تصريحات لصحيفة "ماركا الإسبانية" التي تمنح هذه الجائزة، إنه سعيد للغاية بالحصول عليها، وأنها تمثل الكثير بالنسبة له.



بونو يؤكد عودة إشبيلية بشكل قوي رغم البداية السيئة

وتابع "شرف كبير جدًا حصولي على هذه الجائزة، شكرًا جزيلًا لكم، وبالنسبة لي، إنه أمر مهم للغاية، أود أن أشكر الجميع في إشبيلية، اللاعبين والمدربين والإداريين، وكل من يعمل في هذا النادي، ومن دونهم لن يكون الأمر سهلًا، وسوف أواصل العمل من أجل تلبية مطالب النادي".

واختتم حول مستوى فريقه هذا الموسم: "الفريق تحت قيادة جولين لوبيتيجي سيفيق من هذه الكبوة"، بعد البداية السيئة للموسم في الليجا وتحقيق انتصار وحيد في 6 جولات مقابل تعادلين و3 هزائم.