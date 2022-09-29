شكرا لقرائتكم سببان لارتفاع أسعار تأمين السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف سليمان بن معيوف الرئيس التنفيذي لشركة CAIS للخدمات الاكتوارية، سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات. وقال ابن معيوف، خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إن ارتفاع معدل الحوادث أدى إلى ارتفاع أسعار تأمين السيارات، بالإضافة لوجود مبالغة في قيمة التقدير. وبين أن وثيقة التأمين الصحي كانت في السابق الحد الأعلى لها 500 ألف ريال، لكن الآن ستصل إلى مليون ريال لكل مستفيد خلال فترة 12 شهر، وهو مؤشر لزيادة الأسعار أيضًا، لافتًا أيضًا إلى أن بعض الأغراض لم تكن مغطاة في السابق، ويجب تغطيتها حاليًا. ارتفاع معدل الحوادث وأشار الرئيس التنفيذي لشركة CAIS للخدمات الاكتوارية، إلى أن ارتفاع معدل الحوادث هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المركبات حتى لو كانت شركات التأمين مستعدة لها، مضيفًا: “فدائمًا نرجع لعملية التقديرات فهناك مبالغة كبيرة في التقديرات”.