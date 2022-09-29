شكرا لقرائتكم التأجير السكني يُعفى من ضريبة القيمة المضافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وجاء سؤال متابعات الخليج 365 كالآتي: “أنا مستأجر شقة سكنية من عمارة وقف والناظر الشرعي للوقف يريد إضافة ضريبة 15 ٪ ضريبة قيمة مضافة فهل فعلًا يوجد ضريبة قيمة مضافة على إيجار الشقق السكنية أم لا”.

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التأجير السكني يُعفى من ضريبة القيمة المُضافة بينما يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة، في ردها على سؤال أحد المواطنين، أن التأجير التجاري يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قبل شخص مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة.كما بينت الهيئة أنه يمكن تسجيل طلب عقار جديد من خلال الدخول لبوابة الهيئة قسم الخدمات الإلكترونية ثم ضريبة التصرفات العقارية وبعدها يتم الضغط على طلب تسجيل عقار، وبعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل.