أجواء حارة خلال إجازة نهاية الأسبوع

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أجواء حارة

أمطار ورياح

الرياض - محمد الوسيري - توقع خبير الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، أن تسود أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المملكة والخليج، وذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع.وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حسب المراصد متوقع خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع من اليوم الخميس حتى السبت، أجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المملكة والخليج”. كما أنه من المتوقع أن تسود أجواء حارة جدًا نهارًا على أجزاء من سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ولكن أقل من الأيام الماضية.وتابع أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية خاصة الجمعة والسبت، والتي تمتد على أجزاء من الإمارات وعُمان واليمن. وأشار الحصيني إلى أنه من المتوقع هبوب رياح على الوسطى والشرقية والشمالية من خفيفة إلى متوسطة، والتي قد تحرك الرمال على الشرقية، فضلًا عن هبوب رياح على الغربية من متوسطة لشبه قوية خاصة السواحل الشمالية.