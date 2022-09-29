أسعار الذهب تتراجع عالميًا بأكثر من 6 دولارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 6 دولارات في المعاملات الفورية. ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.39% أو ما يعادل 6.32 دولار لتصل إلى 1653.66 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.47% تعادل 7.9 دولار لتصل إلى 1662.15 دولار للأونصة.

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