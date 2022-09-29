الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة جيزان ، و محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ,والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ومركز الفطيحة .
وأوضح المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 7 مساء.
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