لتجنب عواقب خطيرة.. طرق بسيطة للحفاظ على الصحة في نمط الحياة الخامل

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أوصى أخصائي في مجال طب وجراحة الرضوخ، الأشخاص الذين يعيشون أنماط حياة خاملة، بأهمية اتباع طرق وتمارين بسيطة ومهمة لحماية أنفسهم من عواقب يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

وأوصى الدكتور أليشير زخيروف، وفقاً لوكالة “نوفوستي” الروسية، بمزاولة تمارين الرقبة، والكتفين التي تساعد على تقليل عواقب نمط الحياة الخامل؛ ومنها تنكس عظمي غضروفي عنقي، وأمراض القلب، واضطراب الجهاز العصبي.

وأوضح أنه يمكن بإجراء تمارين على الرقبة وحزام الكتف تخفيف الألم والتوتر بعد العمل، كما أن تمارين إحماء اليدين والأصابع وتحريك القدمين وتمارين أخرى بسيطة ستحفز عملية تقلص العضلات، وهذا يؤثر إيجابيا في الصحة.

وأبان أنه يمكن إجراء هذه التمارين لمدة من 5 إلى 10 دقائق كل ساعة ونصف، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بنظام النوم خلال الليل بحيث يكون لمدة تتراوح بين 7-9 ساعات، مع الحرص على عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لمنع إجهاد العينين.



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Source akhbaar24

