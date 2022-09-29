“الزكاة والضريبة”: التأجير السكني معفى من “القيمة المضافة” بخلاف “التجاري”

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التأجير السكني يُعفى من ضريبة القيمة المُضافة عكس التأجير التجاري الذي يخضع لدفع الضريبة.
وأوضحت الهيئة، أن التأجير التجاري يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قبل شخص مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
ونوهت إلى أنه يمكن تسجيل طلب عقار جديد من خلال الدخول لبوابة الهيئة قسم الخدمات الإلكترونية ثم ضريبة التصرفات العقارية وبعدها يتم الضغط على طلب تسجيل عقار، وبعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل.
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Source akhbaar24
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